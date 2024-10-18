Sömürgeciliğin Yeni Yüzü: Göç ve İnsan Kaynağı

Dünya genelinde göç, sadece ekonomik ya da siyasi zorunluluklardan kaynaklanmıyor. Göçmenlerin tercihleri, gittikleri ülkelerin ihtiyaçlarına ve çıkarlarına bağlı olarak şekilleniyor. Gönüllü ya da zorunlu nedenlerle başka ülkelere göç eden bireyler, hedef ülkelerinin koşulları doğrultusunda hareket ediyor. Bu durumu, "Sömürgeciliğin Yeni Biçimi: Göç" başlıklı dosya haberinde ele alındı.

İhtiyaç ve Çıkarlar Üzerine Şekillenen Göç

Kolombiyalı Ivan Lopez, ABD'de teknoloji alanında insan kaynağı eksikliği olduğu için tercih edilen göçmenlerden biri. Lopez, "ABD, işe alacakları kişiyi bir düzeye getirmek için önce eğitmeleri gerekecek. Bu nedenle, nitelikli bireylere yöneliyorlar," diyor.

Uluslararası Göç: Hızla Artan Sayılar

B.M. Uluslararası Göç Örgütü'nün 2022 tarihli dünyada göç raporuna göre, uluslararası göçmen sayısı son 50 yılda 3 kat artmış durumda. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre ise bu artış 2023'te de devam ediyor.

Sömürgecilik Anlayışının Değişimi

Geçmişte ham madde ve doğal kaynaklara erişim için yapılan sömürü, günümüzde insan kaynağı üzerinden şekilleniyor. Sömürgecilik, bir zamanlar "uygarlık götürmek" olarak tanımlanırken, artık güçlü ülkelerin hamleleriyle geride kalan insanlar üzerinden devam eden bir yapı haline geldi.

Hedef Ülkeye Göre Göç Politikaları

Gelişmiş ülkeler, göç politikalarını ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Kolombiya'dan ABD'ye göç edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunun yanında, Norveç’e yasa dışı yollarla giden Hüseyin Kako, ülkesindeki savaş şartlarından yararlanarak iltica hakkı kazanmış.

Kalifiye Olmanın Avantajları

Avustralya’da eğitim bakanlığı danışmanı olan Ajani Wadiod, göçmenlerin çoğunun kalifiye bireylerden oluştuğunu, bu nedenle eğitim ve dil yeterliliğinin öne çıktığını belirtiyor. "Kalifiye olanları alacağız" diyorlar. Ancak bu süreçte çifte standartlar da mevcut.

Çifte Standartlar ve Sömürgecilik

Wadiod, botla gelen göçmenlerin yaşadığı zorlukları ve uzun süre gözaltında kalma deneyimlerini anlatırken, sistemdeki adaletsizliğe dikkat çekiyor. Bazı bireyler kalifiye olarak kabul edilirken, diğerlerinin farklı bir muameleye tabi olduğunu belirtir.

Puan Sistemi ile Göç Rehberliği

Avustralya’ya göç edenler, puanlama sistemi ile değerlendiriliyor. Pakistanlı Fawad Khan, Adelaide eyaletinin diğerlerinden daha fazla puan sunduğunu ifade ediyor. Bu uygulama, göçmenlik sürecinin daha kolay ve ulaşılabilir hale gelmesini sağlıyor.

Sonuç olarak, göç olgusu, sadece bireylerin yaşamını değil, ülkelerin politikalarını ve ekonomik yapısını da derinden etkiliyor. İş gücü ihtiyacı üzerinden ilerleyen bu yeni sömürgecilik anlayışı, gelecekte daha karmaşık sosyal dinamikler yaratabilir.