Bist 100
8.718,11 1%
DOLAR
32,31 0,55%
EURO
35,13 0%
ALTIN
2.231,22 0,69%

Son anketlere göre Ankara, Mersin ve Adana'da büyük fark var!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yapılan son anketlere göre Ankara, Mersin ve Adana'da büyük farklar var.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 20:36
Son anketlere göre Ankara, Mersin ve Adana'da büyük fark var!

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere yönelik son anket sonuçları paylaşıldı. Bu ankette en çok merak edilen büyükşehirlerden Ankara, Adana ve Mersin'in durumu öne çıktı.

Ankara'da yapılan ankette Mansur Yavaş'ın, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a karşı büyük bir farkla önde olduğu ortaya çıktı. Diğer partilerin kazanma olasılıkları ise oldukça düşük görünüyor.

anket

Mersin'de ise mevcut başkan Vahap Seçer'in, rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan karşısında önemli bir farkla önde olduğu belirlendi. Seçer, geçerli oyların yüzde 59,6'sını alarak rakibine büyük bir üstünlük sağladı.

anket

Adana'da ise mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın önde olduğu görüldü. Karalar'ın yüzde 47,1 oy oranına sahip olduğu ankette, AK Parti adayı Mehmet Fatih Kocaispir ise yüzde 40 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti ve DEM Parti ise üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldılar.

anket

İLGİLİ HABERLER

Normal ekmeği bıraktıracak pita ekmeği tarifi! Yemesi lezzetli, yapması keyifli

Normal ekmeği bıraktıracak pita ekmeği tarifi! Yemesi lezzetli, yapması keyifli

Üniversiteden yeni mezun olanlara memurluk kapısı açıldı! SEEDK memur alımı yapacak!

Üniversiteden yeni mezun olanlara memurluk kapısı açıldı! SEEDK memur alımı yapacak!

Emekli desteğinde asgari ücretli de nasibini alacak! Yeni destek programı asgari ücretliyi ilgilendiriyor

Emekli desteğinde asgari ücretli de nasibini alacak! Yeni destek programı asgari ücretliyi ilgilendiriyor

Oruç tutarken ağız kokusuna son! Bu yöntem ağız kokusunu bıçak gibi kesiyor

Oruç tutarken ağız kokusuna son! Bu yöntem ağız kokusunu bıçak gibi kesiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı personel alımı! Bakanlık'tan o kadrolar için flaş duyuru geldi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar programında konuştu
3
Son anketlere göre Ankara, Mersin ve Adana'da büyük fark var!
4
Özgür Özel’in ‘Erdoğan’a ıy var mı?’ sorusuna kalabalıktan şaşırtıcı yanıt
5
Özgür Özel Antalya’dan Erdoğan’a seslendi: “sen istedin diye değil, halkın talepleri için kavga edeceğim”
6
Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılışında Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar
7
Fabrikada sanayi tüpü patladı! Ölü ve yaralılar var

Özel günlerin kurtarıcısı köstebek pasta tarifi! Görünüşüyle ve tadıyla büyüleyecek

Bankalardan son dakika faizsiz kredi kararı! Aylık 1.666 TL taksitli kampanyayı kaçıran yandı!

An itibariyle 2 bin 797 TL- 4 bin 196 TL hesabınızda göreceksiniz: O duyuru yapıldı

ING Bank müşterisi olan IBAN'a baksın! SMS atana 800 TL yatacak

Üniversiteden yeni mezun olanlara memurluk kapısı açıldı! SEEDK memur alımı yapacak!

İstanbulkart kullanıcılarına müjde: Ramazan boyunca hesabınıza trink 150 TL oruç desteği yatacak

Normal ekmeği bıraktıracak pita ekmeği tarifi! Yemesi lezzetli, yapması keyifli

Emekli desteğinde asgari ücretli de nasibini alacak! Yeni destek programı asgari ücretliyi ilgilendiriyor

Oruç tutarken ağız kokusuna son! Bu yöntem ağız kokusunu bıçak gibi kesiyor

Tapusunda adı soyadı yazan panikleyecek! Bugünden itibaren tamamen değişti: Artık böyle yapılacak

Bankadan kredi çekmek isteyen eli boş dönecek! Artık en fazla bu kadar kredi verilecek!

Koltukları yeni alınmış gibi gösteren temizlik sırrı! Kir pislik ne varsa silgi gibi silecek