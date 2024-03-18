Son anketlere göre Ankara, Mersin ve Adana'da büyük fark var!

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere yönelik son anket sonuçları paylaşıldı. Bu ankette en çok merak edilen büyükşehirlerden Ankara, Adana ve Mersin'in durumu öne çıktı.

Ankara'da yapılan ankette Mansur Yavaş'ın, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a karşı büyük bir farkla önde olduğu ortaya çıktı. Diğer partilerin kazanma olasılıkları ise oldukça düşük görünüyor.





Mersin'de ise mevcut başkan Vahap Seçer'in, rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan karşısında önemli bir farkla önde olduğu belirlendi. Seçer, geçerli oyların yüzde 59,6'sını alarak rakibine büyük bir üstünlük sağladı.





Adana'da ise mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın önde olduğu görüldü. Karalar'ın yüzde 47,1 oy oranına sahip olduğu ankette, AK Parti adayı Mehmet Fatih Kocaispir ise yüzde 40 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti ve DEM Parti ise üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldılar.



