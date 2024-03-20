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Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem

Yalova’da meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Afad, depremin merkez üssünün Yalova olduğunu ve büyüklüğünün 3.5 olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 09:47
Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem

AFAD’tan gelen bilgilere göre, saat 09.21'de olan merkez üssü Yalova olarak açıklanan deprem, İstanbul ve Bursa gibi illerde de hissedildi. Vatandaşları korkutan depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 3.7 olarak açıklandı.

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