Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem

AFAD’tan gelen bilgilere göre, saat 09.21'de olan merkez üssü Yalova olarak açıklanan deprem, İstanbul ve Bursa gibi illerde de hissedildi. Vatandaşları korkutan depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 3.7 olarak açıklandı.