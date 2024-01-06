Son dakika: Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yerin 8.76 kilometre altında 4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. AFAD, son dakika olarak duyurduğu depremin çevre illerden de hissedildiğini bildirdi.

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem!
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Battalgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem, Malatya'yı sarstı. AFAD'ın internet sitesinde verdiği bilgiye göre, deprem saat 15:10'da meydana geldi ve çevredeki illerden de hissedildi.

AFAD kaynaklarından alınan bilgiye göre depremin yerin 8.76 km altında meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. 

deprem

ARD ARDA DEPREM OLDU

Bugün ülke genelinde deprem haberleri ard arda geliyor. Önce sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki Bolu depreminin ardından İzmir'de 4,2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Bu iki depremi ise 4.0 ile Malatya depremi izledi. Ülke genelinde deprem paniği etkili olmayı sürdürüyor.

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