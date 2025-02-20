Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Türkiye, kış mevsiminin sert yüzüyle yeniden karşı karşıya olacağı bir haftaya girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Şubat 2025 Perşembe günü için tam 18 ilde etkili olacak yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Özellikle de o illerde yaşayan vatandaşları kar esareti altında kalacağı ve kar yağmayan illerde ise bu kar yağışının soğuğunun ulaşacağı ifade edildi.

KRİTİK TARİH BUGÜN

Meteoroloji uzmanları, uzun süredir beklenen hayatı felç edecek olan kar yağışının başladığını belirterek, soğukların artarak devam edeceği ifade edildi. özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yaşayanlara yönelik yapılan hayati uyarılar Trakya Bölgesi için de yapıldı.

20 ŞUBAT KIRMIZI ALARM VERİLEN ŞEHİRLER

MGM’nin detaylı raporunda, kar yağışından en çok etkilenecek 18 ilimiz tek tek sıralandı. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tamamı karın etkisi altına girecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Elazığ, Batman, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt illeri yoğun kar yağışıyla boğuşacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda yer alan Hakkari ve Şırnak da kar fırtınasından nasibini alacak diğer şehirlerimiz olarak belirtildi.

Bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın özellikle 20 Şubat Perşembe gününe karşı ekstra dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

MGM’DEN ALTI ÇİZİLİ UYARI

Ülke geneli olumsuz hava koşulları karşısında dikkatli olunması gerekliliğini ifade eden MGM tarafından yapıla açıklamada "Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." Denildi.

KAR KALINLIĞI 20 CM’İ AŞACAK

Uzmanlar, beklenen kar yağışının sadece şiddetli olmakla kalmayıp, aynı zamanda uzun süreli ve yoğun olacağı konusunda da uyarılarına devam ederken, bazı bölgelerde kar kalınlığının mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre arasında ilave yapması beklendiği de belirtilmiş bulunuyor.



