SONAR Araştırma'nın 8 il ve İstanbul ilçelerinde yaptığı anket sonuçları açıklandı!

Hakan Bayrakçı, canlı yayında yaptığı açıklamada Muğla’daki seçim yarışının tahmin edilenden daha başa baş olduğunu belirtti ve duruma şaşırdığını ifade etti.
Hakan Bayrakçı'nın CNN Türk'te açıkladığı anket sonuçlarına göre:
Erzurum: Mevcut AK Partili belediye başkanı %70 oy oranıyla tekrar seçilecek gibi görünüyor.
Aydın: CHP'li Özlem Çerçioğlu %50,9 ile önde. DEM Parti %6,6 oy alıyor.
Samsun: AK Parti önde, İYİ Parti %21,1 oy oranıyla dikkat çekiyor.
Bolu: CHP'li Tanju Özcan %56,2 ile önde. Zafer Partisi ve İYİ Parti seçmeninin de desteğini alıyor.
Manisa: MHP'li Cengiz Ergün %48,2 oy alıyor. İYİ Parti %6,4 ile 3. parti.
Muğla: CHP'li Ahmet Aras ve AK Partili Aydın Ayaydın başa baş gidiyor.
Kocaeli: AK Partili Tahir Büyük Akın %54,9 ile önde.
İstanbul:
Bağcılar: AK Partili Abdullah Özdemir %61,1 oy alıyor.
Üsküdar: AK Partili Hilmi Türkmen %50,4 ile önde.
Tuzla: AK Partili Şadi Yazıcı %48,5 oy alıyor.
Bahçelievler: AK Partili Hakan Bahadır %55,3 oy alıyor.
Pendik: AK Partili Ahmet Cin %56,3 oy alıyor.
Sarıyer: İlginç bir tablo var, anketler henüz tamamlanmadı.
Çekmeköy: AK Partili Ahmet Poyraz %46,1 oy alıyor.
Kağıthane: AK Partili Mevlüt Öztekin %55,5 oy alıyor.
İstanbul Büyükşehir:
Anketler, Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'a göre az farkla önde olduğunu gösteriyor.
Kesin sonuç 2-3 gün sonra açıklanacak.