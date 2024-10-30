Sosyal Koruma ve İşgücü Hareketliliği Üzerine Önemli Toplantı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Vedat Işıkhan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgesel işbirliği açısından stratejik olduğuna vurgu yaparak, sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve işgücü hareketliliği konularında atılacak adımların önemini aktardı.

Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

Bakanlık tarafından düzenlenen "Sosyal Koruma, Çalışma Hayatı ve Sosyal Hizmetler" başlıklı Yuvarlak Masa Toplantısı, bakan Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Türk devletlerinin sosyal koruma ve çalışma hayatı alanında işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldiği ifade edildi.

Kalkınma İçin İşbirliği Gerekliliği

Işıkhan, toplantının mevcut işbirliğini ilerletmek ve ortak projeler geliştirmek için bir fırsat olduğunu belirtti. Özellikle, sosyal hizmetlerin erişilebilirliğinin artırılması ve çalışan haklarının korunması gibi konularda işbirliğini derinleştirme çabası içinde olduklarının altını çizdi.

Destekleyici Açıklamalar

Işıkhan'ın ardından Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile diğer bakanlar da söz alarak bu işbirliklerinin önemine değindiler. Toplantının, Türk milletlerinin ortak idealleri etrafında bir araya gelmesinin sağlanması hedefini taşıdığı ifade edildi.

İşbirliği çabalarının, hem ülkelerin refahını artıracağı hem de vatandaşlara daha iyi bir yaşam sunma yönünde önemli katkılarda bulunacağı umuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan “Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı” çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan (fotoğrafta) başkanlığında, “Sosyal Koruma, Çalışma Hayatı ve Sosyal Hizmetler” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan “Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı” çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan (fotoğrafta) başkanlığında, “Sosyal Koruma, Çalışma Hayatı ve Sosyal Hizmetler” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.