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Sosyal Medya Fenomeni Aleyna Göreci, Yasa Dışı Bahse Teşvikten Tahliye Oldu

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvikten tutuklanan Aleyna Göreci, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:12
Sosyal Medya Fenomeni Aleyna Göreci, Yasa Dışı Bahse Teşvikten Tahliye Oldu

İstanbul'da Yasa Dışı Bahse Teşvik İddiası

İstanbul'da gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci'nin tahliyesine karar verildi. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, Göreci ve avukatı hazır bulundu.

İlk Duruşmada Göreci'nin Savunması

Duruşmada söz alan Aleyna Göreci, öğrenci olduğunu ve tutuklanmadan önce çeşitli işlerde çalıştığını belirtti. Sosyal medya hesabındaki 170 bin takipçisinin bir kısmının sahte olduğunu ifade eden Göreci, olayın detaylarına da yer verdi. Göreci, kendisine sosyal medyadan mesaj atan bir kişinin isimli 'Gencay'ın ücret karşılığında oyun sitesi reklamı yapmasını istediğini anlattı.

Göreci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hesabımda reklam içerikli paylaşımlar yaptım. Link gönderdiler ancak ben linke tıklamadım.10 gün boyunca her gün paylaşım yaptım ve bunun karşılığında 1000-1500 lira aldım. 10 gün sonra bilişim suçlarından beni aradılar ve karakola çağırdılar. Yasa dışı bahis reklamı yaptığım söylendi. Karakola gittikten sonra bir daha paylaşım yapmadım ve sonrasında tutuklandım."

Mahkemenin Verdiği Karar

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Göreci'nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Ağlayarak savunma yapan Göreci, annesinin kalp hastası olduğunu ve yalnız yaşadığını belirterek, "Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme, sanık Göreci'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianame ve Ceza Talepleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Göreci hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.

Hazırlanan iddianamede, Göreci'nin üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası ile cezalandırılması talep edilmektedir.

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