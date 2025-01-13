Sosyal Medya Fenomeni Kıvanç-Beril Talu Çiftinin Yargılanması Başladı

Kıvanç ve Beril Talu çifti, dolandırıcılık suçlamasıyla 195 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:47
Sosyal Medya Fenomeni Kıvanç-Beril Talu Çiftinin Yargılanması Başladı

İstanbul'da Kıvanç ve Beril Talu Çiftinin Yargılanması Başladı

Dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti, İstanbul’da görülen davada yargıç karşısına çıktı. 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan çift, duruşmada hukuki süreçlerinin yalnızca borçlanmadan ibaret olduğunu savundu.

Tutuklu Sanık Kıvanç Talu'nun Savunması

Mahkeme salonunda yaptığı savunmada Kıvanç Talu, kendisinin 17, eşinin ise 13 yıldır reklamcı olduğunu belirtti. Borçlanmanın markalara sundukları projeler için gerekli olduğunu ifade eden Talu, “Bu süreç boyunca kazandığımız her kuruşla borçlarımızı ödüyorduk.” dedi.

Talu, eşi Beril’in bazı borçları kapatmak için borç almayı tercih ettiğini, bunun sonucunda medyada kendileri hakkında çıkan haberlerle sosyal algının olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Beril Talu'nun Açıklamaları

Beril Talu, müştekilerden borç aldığını kabul ederek, ödemelerini sürekli olarak yaptığını söyledi. Talu, bir yıldır tutuklu olduğunu ve mali durumu nedeniyle zararlarını karşılayamayacak durumda bulunduğunu kaydetti.

Tutuksuz Sanık Ertan Koç'un İddiaları

Tutuksuz sanık Ertan Koç, Talu çiftinin borçlarının kendi üzerine kurduğu “Var Böyle Tipler” adlı şirketle ilişkilendirilmediğini belirtti. Kendi mal varlığını satıp borç ödemek için çaba gösterdiğini açıkladı.

Müştekilerin İfadeleri

Bazı müştekiler, Talu çiftinden 800 bin lira aldığını ve zararlarının karşılanması için şikâyetçi olduklarını ifade etti. Duruşmada tanıkların dinlenmesine ayrıca karar verilerek, Talu çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianame Detayları

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kıvanç ve Beril Talu ile Ertan Koç’un, dolandırıcılık faaliyetleriyle toplam 3 milyon 17 bin lira haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor. Sanıkların, üç veya daha fazla kişi ile birlikte hareket ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri öne sürülüyor.

Öte yandan, mahkeme heyeti sanıklara, 58 yıl 6 aydan 195 yıla kadar hapis cezası talep edildiğini açıkladı.

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