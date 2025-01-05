Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Serbest Bırakıldı

Paylaştığı bir videoda dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç (57), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Operasyonu ve Gözaltı Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, 2 Ocak'ta sosyal medya platformlarında yayımlanan bir erkeğin başörtülü görüntülerini incelemeye aldı. Bu görüntülerdeki kişi olarak belirlenen Övüç, Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

Övüç'ün Suç Kayıtları

Yapılan incelemeler sonucunda, Övüç'ün halkı kin ve düşmanlığa tahrik, dini değerleri alenen aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyet'i, devletin organlarını aşağılama gibi suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Adli Kontrol Uygulaması

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Övüç, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.