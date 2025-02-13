Sosyal Medya Fenomenine Usulsüz Çakar Kullanımından Cezai İşlem

Usulsüz Çakarla Yakalanan Sosyal Medya Fenomeni Sürmeli'ye Cezai İşlem

Yakışıklı güvenlik lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammet Sürmeli, aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurması ve usulsüz çakar kullanması nedeniyle toplam 142 bin 255 lira trafik cezası aldı.

Görüntüler Üzerine İnceleme Başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak tarihinde bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Bu incelemeler sonucu, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir aracın mevzuata aykırı şekilde ışık donanımına sahip olduğu tespit edildi.

Sürücü Belgesi 1 Ay Süreyle Alındı

Yapılan çalışmalar sonucunda, kimliği belirlenen sürücü Muhammet Sürmeli (32) yakalandı. Sürmeli'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.

Aracı Trafikten Men Edildi

Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken, aracı da 30 gün boyunca trafikten men edildi. Bu olay, sosyal medya fenomenlerinin kamusal alanlarda uyulması gereken kurallara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizmektedir.