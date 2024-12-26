Sosyal Medyaya Sorumluluk Yükleyen Yeni Düzenleme Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya platformlarına yönelik kapsamlı bir düzenlemenin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu düzenleme ile birlikte, sosyal medya şirketlerine çeşitli sorumluluklar yüklenecek.

Sıla ve Narin Cinayet Davaları Üzerine Açıklama

Bakan Göktaş, Sıla ve Narin cinayet davalarına değinerek, faillerin en ağır cezayı almaları için bakanlık avukatlarının yoğun bir mücadele verdiğini bildirdi. Bu çabaların, adaletin yerini bulmasında önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

Toplum İçin Daha Güvenli Bir Ortam

Yeni düzenlemenin, sosyal medya kullanımını daha güvenli hale getirmek amacıyla hazırlandığı belirtiliyor. Göktaş, bu adımın gençler ve aileler için önemli bir koruma sağlayacağını vurguladı.