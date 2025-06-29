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Soylu, Ordu'da AK Parti'nin Dava Ruhu ve Temkinli Politikasını Anlattı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Ordu'da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temkinli politikaları ve AK Parti'nin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 15:24
Soylu, Ordu'da AK Parti'nin Dava Ruhu ve Temkinli Politikasını Anlattı

Süleyman Soylu'dan Temkinli Politika Vurgusu

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen "Yarınlar için Teşkilat" programında önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü temkinli politikaları öne çıkararak, Suriye ve İran meseleleri dahil dört dörtlük bir strateji benimsediğini ifade etti.

AK Parti'nin Dava ve Yolculuk Anlamı

Soylu, AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, aynı zamanda büyük bir dava ve yolculuğun temsilcisi olduğunu belirtti. "AK Parti, kurulan 16 büyük Türk devletinin adıdır. Hepimizin özlem duyduğu, sevdiği ve beklediği bir partidir" dedi.

Konuşmasında geçmişte yaşanan siyasi gelişmelere de değinen Soylu, bu ülkede geleceğe adım atmak isteyenlere yöneltilen iftiralara karşı toplumun korkmadığına dikkat çekti. "Darbelerden bile korkmadınız. Amerika ve Avrupa'nın dayatmalarını reddettiniz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Liderlik Duruşu

Erdoğan'ın duruşunun millete özgüven kazandırdığını belirten Soylu, "Cumhurbaşkanımız, 'Siz yapamazsınız' diyenlere karşı, 'Biz yapabiliriz' dedi. Şimdi büyük fırsatlar var, bunları birlikte yönetmeliyiz. Türkiye'nin Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Dünyadaki Vekalet Savaşlarına Dikkat

Siyasi teşkilatçılığın önemini vurgulayan Soylu, "Siyaset ve teşkilatçılık bir disiplin meselesidir" dedi. Ayrıca, dünya genelinde devam eden vekalet savaşlarının altını çizerek, bunların DEAŞ ve PKK gibi terör grupları için yapıldığını hatırlattı. "Dünyanın geldiği nokta böyle; çok temkinli olmalıyız" dedi.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ve birçok partili katıldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yarınlar için Teşkilat" konulu eğitim programında konuştu.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yarınlar için Teşkilat" konulu eğitim programında konuştu.

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