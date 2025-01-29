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Soylu ve Ajikeyev, Türkiye-Kırgızistan İlişkilerini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev ile dostluk ilişkilerini güçlendirmek için görüştü.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:53
Soylu ve Ajikeyev, Türkiye-Kırgızistan İlişkilerini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu ve Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev ile Görüşme

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Meclis'te, Ajikeyev ve beraberindeki heyet onuruna verilen akşam yemeğinde bir araya gelen iki lider, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için çeşitli konuları ele aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı ve İşbirliği Vurgusu

Soylu, yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı sürecinde Türkiye ve diğer ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini belirterek, iki ülke arasındaki derin dostluk ve kardeşliğe dikkat çekti. Kırgızistan ile Türkiye’nin her zaman birbirine destek veren, aynı değerleri paylaşan iki devlet olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Aralarında güzel bir anlayış bulunan Türkiye ile Kırgızistan'ı, birbirine hasret olmuş ve birbirine doymaya çalışan bir millet, iki devlet olarak değerlendirmek gerekir. Bu ilişki çerçevesinde de çok güzel adımlar atılıyor."

Kırgızistan’ın Türkiye'ye Destekleri

Türkiye'nin zorlu süreçlerinde Kırgızistan'ın yardımlarına değinen Soylu, 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ darbe girişimi sırasındaki desteklerinin unutulmadığını vurgulayarak, "Kırgızistan, deprem sonrası Türkiye’ye yardım elini uzattı ve Acil Durumlar Bakanlığı tarihinde ilk kez yurt dışında bir yardım operasyonu gerçekleştirdi."

Ek olarak, Marmaris'teki orman yangınları sırasında Kırgızistan'dan gece görüşlü yangın söndürme helikopteri temin ettiklerini belirten Soylu, afet yönetimi ve işbirlikleri için ortak bir havuz oluşturma hayalini dile getirdi.

Ajikeyev'den Dostluk Mesajı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmek için çalışacaklarını ifade etti. Türk halkının sıcaklığını ve dostluğunu her zaman hissettiklerini belirten Ajikeyev, "Zor zamanlarınızda buraya gelmek bizim görevimizdir. Depremler bizim içinde büyük bir sınav oldu." şeklinde konuştu.

Görüşme sonunda, Süleyman Soylu, Kırgızistan heyetine çeşitli hediyeler takdim ederek, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesinin önemine vurgu yaptı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ile bir araya geldi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ile bir araya geldi.

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