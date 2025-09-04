DOLAR
SpaceX'in Dragon Kapsülü ISS Yörüngesini 1,6 km Yükseltti

SpaceX'in Dragon kapsülü, NASA açıklamasına göre Draco motorlarıyla ISS'nin yörüngesinin en alçak noktasını 1,6 km yükseltti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 09:51
NASA: Yörünge yükseltme görevi başarıyla tamamlandı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nin yörüngesini yükseltme görevini başarıyla tamamladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, görevin atmosferik sürtünme nedeniyle zamanla yörüngesinden alçalan istasyonun atmosfere girip yanmasını önlemeye yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, Dragon'un gövdesinde bulunan iki Draco motorunun 5 dakika 3 saniye çalıştığı ve görev sonucunda ISS'nin yörüngesinin en alçak noktasının 1,6 km yükseltildiği kaydedildi.

Bu yeni görevin başarıyla tamamlanmasıyla Dragon uzay aracının, 2025 sonbaharı boyunca daha uzun süreli görevler yapması planlanıyor.

1998'den bu yana görevde olan ve 23 yılı aşkın süredir kesintisiz insanlı uçuşlara ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, 2030-2031 yıllarında kontrollü şekilde görevden çıkarılması öngörülüyor.

