SpaceX'in Starship Roketi Beşinci Test Uçuşunda İniş Gerçekleştirdi

SpaceX Starship Roketi Başarılı İniş Yaptı

Amerikalı girişimci Elon Musk'ın liderliğindeki SpaceX, Starship roketinin beşinci test uçuşunu başarıyla tamamladı. Uzunluğu yaklaşık 121 metre olan Starship, fırlatma alanından yerel saatle 07.25’te havalanarak, büyük bir heyecan yarattı.

Test Uçuşu ve İniş Süreci

Roketin güçlendiricisi, kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri dönerek, fırlatma kulesinin yanındaki "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla başarılı bir şekilde iniş yaptı. Bu süreç, SpaceXin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlendi.

Elon Musk'ın Açıklamaları

Fırlatmadan sonra Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla, "Bugün çok gezegenli yaşam için büyük bir adım atıldı." diyerek, bu başarıyı önemsediğini vurguladı.

Mars'a Gidiş Planları

SpaceX'in kurucusu olan Musk, önümüzdeki iki yıl içinde Mars'a 5 farklı mürettebatsız Starship roketi göndermeyi planlıyor. Bu, insanlık için uzaya yapılan cesur bir yolculuğun parçası olarak görülüyor.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Texas yakınlarındaki Boca Chica sahilinde yer alan fırlatma alanından havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Elon musk ve mühendisleri 100 milyon dolarla 22 katlı bina uzunluğundaki Spacex Starship'in geri dönen güçlendiricisini, fırlatma kulesinde "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla havada yakaladı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Texas yakınlarındaki Boca Chica sahilinde yer alan fırlatma alanından havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Elon musk ve mühendisleri 100 milyon dolarla 22 katlı bina uzunluğundaki Spacex Starship'in geri dönen güçlendiricisini, fırlatma kulesinde "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla havada yakaladı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Texas yakınlarındaki Boca Chica sahilinde yer alan fırlatma alanından havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Elon musk ve mühendisleri 100 milyon dolarla 22 katlı bina uzunluğundaki Spacex Starship'in geri dönen güçlendiricisini, fırlatma kulesinde "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla havada yakaladı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Texas yakınlarındaki Boca Chica sahilinde yer alan fırlatma alanından havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Elon musk ve mühendisleri 100 milyon dolarla 22 katlı bina uzunluğundaki Spacex Starship'in geri dönen güçlendiricisini, fırlatma kulesinde "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla havada yakaladı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Texas yakınlarındaki Boca Chica sahilinde yer alan fırlatma alanından havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Elon musk ve mühendisleri 100 milyon dolarla 22 katlı bina uzunluğundaki Spacex Starship'in geri dönen güçlendiricisini, fırlatma kulesinde "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla havada yakaladı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Texas yakınlarındaki Boca Chica sahilinde yer alan fırlatma alanından havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Elon musk ve mühendisleri 100 milyon dolarla 22 katlı bina uzunluğundaki Spacex Starship'in geri dönen güçlendiricisini, fırlatma kulesinde "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla havada yakaladı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Texas yakınlarındaki Boca Chica sahilinde yer alan fırlatma alanından havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Elon musk ve mühendisleri 100 milyon dolarla 22 katlı bina uzunluğundaki Spacex Starship'in geri dönen güçlendiricisini, fırlatma kulesinde "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla havada yakaladı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Texas yakınlarındaki Boca Chica sahilinde yer alan fırlatma alanından havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Elon musk ve mühendisleri 100 milyon dolarla 22 katlı bina uzunluğundaki Spacex Starship'in geri dönen güçlendiricisini, fırlatma kulesinde "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla havada yakaladı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Texas yakınlarındaki Boca Chica sahilinde yer alan fırlatma alanından havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Elon musk ve mühendisleri 100 milyon dolarla 22 katlı bina uzunluğundaki Spacex Starship'in geri dönen güçlendiricisini, fırlatma kulesinde "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla havada yakaladı.