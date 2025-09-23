Spor Yazarı Oğuz Dizer Sakarya'da Toprağa Verildi

Spor yazarı Oğuz Dizer, kalp rahatsızlığı nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti; cenazesi memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:58
Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Oğuz Dizer, kalp rahatsızlığı nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne getirilen Dizer'in yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Tabutunda Sakaryaspor forması ve Galatasaray bayrağı bulunan Dizer'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Dizer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, spor camiasından bazı isimler ve vatandaşlar katıldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 73 yaşında yaşamını yitiren spor yazarı Oğuz Dizer'in cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Tabutunda Sakaryaspor forması ve Galatasaray bayrağı bulunan Dizer'in cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

