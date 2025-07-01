Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı: Tanıkların Gözünden Anlatıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı Ankara'da Anıldı

Boşnak tanıkların gözünden Srebrenitsa’da Sırplar tarafından gerçekleştirilen büyük soykırımın 30. yılı dolayısıyla Ankara’da bir panel düzenlendi. 8 binden fazla sivilin katledildiği bu acı olay, Türkiye’de yeniden gündeme geldi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ilan etmesi nedeniyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda katılım sağlandı.

Adalet Mücadelesinin Önemi

Etkinliğin açılışında konuşan Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, 1992-1995 arasında Bosna Hersek’te yaşanan savaşın ardından adalet mücadelesinin asla bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Colakovic, “Özellikle Srebrenitsa'daki acılar için bugün dahi gözyaşlarım hiç durmadan akabilir ancak adalet mücadelemizi sürdürmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa’daki adalet arayışının yalnızca Boşnaklar için değil, tüm insanlık için önemli olduğunu vurgulayan Colakovic, “Srebrenitsa, tarih boyunca farklı yerlerde öldürülen tüm Müslümanların hikayesidir.” dedi.

Unutulmaz Anılar

ASBÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz, Srebrenitsa'da yaşanan acıların hala tazelendiğini belirtirken, “Unutmayacağız.” mesajını verdi. Sait Yusuf, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı olarak Türkiye'nin her zaman doğrunun yanında yer aldığını ifade etti.

Tanınmış Tanıkların Anlatımları

Panelde konuşan Prof. Dr. İlijaz Pilav, Srebrenitsa’nın düşüşü sırasında orada bulunduğunu anlatarak, “O dönem tek bir hedefim vardı; o da hayat kurtarmak. Savaştan sonra ise tanık olduğum soykırımı anlatmak oldu.” dedi.

Pilav, insanlığın 8 binden fazla kez öldürüldüğünü hatırlatarak, kardeşiyle yaşadığı trajik anıları da paylaştı. Kardeşi güvenli bölgeye gitmediği için katledildi, Pilav ise zorlu bir yolculuktan sonra hayatta kaldı.

Doç. Dr. Midhat Causevic, Srebrenitsa soykırımının tarihçesi ve etki alanı hakkında bilgi verdi. Srebrenitsa'daki kadınların eşlerini ve erkek çocuklarını kaybettiğine dikkat çekti. Ayrıca gençlerin de bu soykırımdan fazlasıyla etkilendiğini belirtti.

Etkinlikte Resim Sergisi Açıldı

Etkinlikte açılışı yapılan Yasin Yılmaz’ın “Srebrenitsa'dan Kalıntılar” isimli sergisi, 5 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

Srebrenitsa Soykırımı'nın Tarihçesi

Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edildi. Biz Boşnakların oldu. Sırp askerleri, ormanlık alanlarda 8 bin 372 Boşnak erkeğini katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü. Her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerde kayıplar anılıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ilan etmesi vesilesiyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Sezai Karakoç Salonu'nda soykırım tanıklarının katılımıyla panel düzenlendi. Panel kapsamında Yasin Yılmaz'ın "Srebrenitsa'dan Kalıntılar" sergisinin de açılışı yapıldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ilan etmesi vesilesiyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Sezai Karakoç Salonu'nda soykırım tanıklarının katılımıyla panel düzenlendi. Panel kapsamında Yasin Yılmaz'ın "Srebrenitsa'dan Kalıntılar" sergisinin de açılışı yapıldı.