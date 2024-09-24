Sri Lanka'da Genel Seçimler Öncesi Parlamento Feshedildi

Sri Lanka'da Parlamento Feshedildi

Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, kasım ayında yapılacak genel seçimler öncesi parlamentoyu feshetti. Yerel Daily Mirror gazetesine göre, Dissanayake, bu kararı resmen duyurdu.

Seçim Tarihleri ve Süreç

Parlamento üyelerinin belirleneceği genel seçimler 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, adaylık başvurularının 4-11 Ekim tarihleri arasında kabul edileceği belirtildi. Seçimler akabinde yeni parlamentonun 21 Kasım tarihinde toplanması planlanıyor.

Devlet Başkanının Seçim Süreci

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül tarihinde gerçekleşen seçimlerde hiçbir aday oyların mutlak çoğunluğunu (%50'den fazla) alamadı. Bu durum sonucu, devlet başkanı seçiminde ikinci tercihlerin sayımına gidilmek zorunda kalındı. Marksist eğilimli Dissanayake, bu ikinci tercihlerde en yakın rakibi olan muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakarak, Sri Lanka'nın 10'uncu devlet başkanı olmayı başardı.