Sri Lanka'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 15 Ölü, 16 Yaralı

Sri Lanka'nın Wellawaya kentinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:17
Sri Lanka'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 15 Ölü, 16 Yaralı

Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı

Kaza, Wellawaya'nın dağlık bölgesinde meydana geldi

Sri Lanka'nın Wellawaya kentinde dün gece bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, kazanın başkent Kolombo'nun 280 kilometre doğusundaki dağlık bölgede gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, otobüs şoförünün yüksek hız nedeniyle kontrolü kaybetmesi sonucu aracın uçuruma yuvarlandığı, kazada 15 kişinin öldüğü ve 16 kişinin yaralandığının aktarıldığı ifade edildi.

Yerel televizyon görüntülerinde, askerlerin ağır hasar alan otobüsün enkazını kaldırmaya çalıştığı anlar ekrana yansıdı.

Yetkililer, Sri Lanka'nın özellikle dağlık bölgelerinde sürücü hataları ile bakımsız ve dar yollar nedeniyle ölümcül otobüs kazalarının sık yaşandığını vurguladı.

