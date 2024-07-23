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Sri Lanka'dan Kovid-19 Kurbanlarına Özür

Sri Lanka, Kovid-19 kurbanlarının cesetlerinin yakılmasından dolayı müslümanlardan özür dileyecek.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:19
Sri Lanka'dan Kovid-19 Kurbanlarına Özür

Sri Lanka'dan Tarihi Özür

Sri Lanka, Kovid-19 salgını sırasında cesetleri yakılan kurbanları için özür dileyecek. Bu karar, aralarında Müslümanların da bulunduğu 276 kişinin kurbanları kapsamında alındı.

Olayın Arka Planı

Kolombo merkezli Newswire haberine göre, Kovid-19'un zirve döneminde alınan bu önlem, birçok toplumda hoşnutsuzluk yarattı. İlk olarak Şubat 2021'de, dönemin hükümeti cesetlerin güvenli bir şekilde gömülmesine izin vermeye başlamıştı.

Bilimsel İncelemeler ve Yeni Politika

Yapılan çok yönlü araştırmalar, Kovid-19 kurbanlarının cesetlerinin yakılmamasının virüsün yayılmasında bir risk oluşturmadığını ortaya koydu. Bu bulgular sonrası, Bakanlar Kurulu, "zorunlu ceset yakma politikası" nedeniyle etkilenen tüm topluluklardan özür dilenmesi yönünde bir teklif kabul etti.

Kayıp ve Etkileri

Sri Lanka'da Kovid-19, 16,897 kişinin hayatını kaybetmesine ve 672,754 kişinin enfekte olmasına neden oldu. Hükümetin bu yeni yaklaşımı, çeşitli dini gruplar arasında yaşanan güvensizliğin giderilmesi adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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