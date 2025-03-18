SSB Başkanı Haluk Görgün, Senegal'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Senegal'in başkenti Dakar'a ziyarette bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu ziyarette Türkiye ve Senegal arasındaki savunma sanayisi alanındaki iş birliği fırsatlarının ele alınması ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, SSB'nin Senegal ile savunma teknolojileri ve güvenlik alanında ortak projeler geliştirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğüne dikkat çekilerek, görüşmelerin, iki ülke arasındaki iş birliğini ileriye taşıma yönünde önemli adımlar içereceği vurgulandı.

Ziyaret sırasında Başkan Görgün'ün, Senegal Büyükelçiliği, Savunma Bakanlığı yetkilileri, Senegal Başbakanı M. Ousmane Sonko ve Senegal Devlet Başkanı M. Bassirou Diomaye Faye ile temaslarda bulunacağı duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: "Görüşmelerde savunma sanayisi alanında yeni iş birliği modelleri ve ortak projeler masaya yatırılacak. Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki küresel açılımına ve dost ülkelerle kurduğu güçlü ortaklıklara katkı sunmaya devam ediyor."