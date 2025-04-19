St. Petersburg'da 7. Etnospor Forumu: Bakan Bak, Gençlerin Geleneksel Sporlara İlgisini Artırıyor

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etnospor Forumu'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geleneksel sporların gençler üzerindeki etkisini vurgulayarak, "Etnospor, gençlerin geleneksel sporlara ilgisini artırıyor," dedi. Bakan Bak, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu forumda yaptığı değerlendirmede, geleneksel sporlara yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Forumun Önemi ve Türkiye'nin Rolü

Foruma katılan Bakan Bak, etkinliğin geleneksel sporların dünyada tanıtılması açısından kritik bir rol oynadığını ifade ederek, "Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan ve yönetimini bu başarılarından dolayı tebrik ediyoruz," şeklinde konuştu. Bu tür organizasyonların, farklı kültürlerin genç nesillere tanıtılması açısından son derece önemli olduğunu belirten Bak, 2015 yılından bu yana süren etkinliklerin, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri açısından büyük bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Geleneksel Spor Potansiyeli

Bakan Bak, Türkiye’de dört farklı geleneksel spor için federasyon bulunduğunu belirterek, yağlı güreş, atçılık, okçuluk ve diğer geleneksel sporların geleceği için ciddi çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Ayrıca, yağlı güreş'in UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildiğini hatırlatarak, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Geleneksel Sporların Desteklenmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geleneksel spor faaliyetlerine verdiği destek hakkında bilgi veren Bak, Türkiye’de yaklaşık 300 yağlı güreş organizasyonu yapıldığını, bu organizasyonların belediyeler ve dernekler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. İnsanların başpehlivan gösterilerini büyük bir heyecanla beklediğini söyleyen Bak, Erzurum, Uşak, Bayburt ve Kayseri gibi birçok şehirde cirit mücadelesinin aktif olarak yapıldığını belirtti.

İkili Görüşmeler ve Spor Turizmi

Forum kapsamında Rus, Kazak ve Belaruslu mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptığını bildiren Bakan Bak, Rusya'nın spor altyapısının uluslararası işbirliği için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. Ayrıca, spor turizmi konusunda Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli vurguladı. Bak, "Türkiye, yüksek turizm kapasitesine sahip bir ülke ve spor alanında da önemli yatırımlar yapıyoruz," dedi.

Küresel Katılım ve Forumun Geleceği

İki gün sürecek forum, 75 ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla geleneksel sporların geleceğini şekillendirecek oturumlar ve panellerle devam edecek. Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri üzerinde durulacak ve uluslararası işbirliği potansiyeli ele alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın 'Global İletişim Ortağı' 7. Etnospor Forumu'na katılarak AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın 'Global İletişim Ortağı' 7. Etnospor Forumu'na katılarak AA muhabirine açıklamalarda bulundu.