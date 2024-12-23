Starbucks Çalışanlarının Grevi ABD'ye Yayılıyor

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın baristaları, ilk olarak Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde başlattıkları 5 günlük grevi, ülkenin farklı bölgelerine yaymaya hazırlanıyor.

Starbucks Workers United adlı sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, grevin, bu üç şehrin yanı sıra New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis kentlerini de kapsayacak şekilde genişletildiği duyuruldu.

Grevden etkilenen diğer şehirler arasında ise Denver, Columbus ve Pittsburg yer alıyor. Baristalar, şirketin yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair vermiş olduğu sözlere rağmen, çalışanlara hala makul bir ekonomik teklif sunmadığını belirtiyor.