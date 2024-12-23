DOLAR
35,17 -0,03%
EURO
36,69 -0,05%
ALTIN
2.966,18 0,06%
BITCOIN
3.321.446,59 1,14%

Starbucks Çalışanlarının Grevi ABD'ye Yayılıyor

Starbucks çalışanları, sözleşme müzakereleri sonrası ülke genelinde grev başlattı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 03:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 03:47
Starbucks Çalışanlarının Grevi ABD'ye Yayılıyor

Starbucks Çalışanlarının Grevi ABD'ye Yayılıyor

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın baristaları, ilk olarak Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde başlattıkları 5 günlük grevi, ülkenin farklı bölgelerine yaymaya hazırlanıyor.

Starbucks Workers United adlı sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, grevin, bu üç şehrin yanı sıra New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis kentlerini de kapsayacak şekilde genişletildiği duyuruldu.

Grevden etkilenen diğer şehirler arasında ise Denver, Columbus ve Pittsburg yer alıyor. Baristalar, şirketin yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair vermiş olduğu sözlere rağmen, çalışanlara hala makul bir ekonomik teklif sunmadığını belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Starbucks Çalışanlarının Grevi ABD'ye Yayılıyor
2
Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Coşkuyla Başladı
3
Sakarya'daki Kauçuk Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Üsküdar Açıklarında Yük Gemisi Kazası
5
Uluslararası Kriz Grubu: İsrail’in Toprak Gasbı Filistin Umutlarını Yok Ediyor
6
New York Metrosunda Kadın Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı
7
Kassam Tugayları: Gazze'nin Kuzeyinde İsrail Askerleri Hedef Alındı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı