Starmer'in Kabine Değişikliği: Dışişleri, İçişleri ve Adalette Kritik Atamalar

Starmer 14 aylık kabinesinde geniş değişikliğe gitti; Rayner istifa etti, Lammy, Yvette Cooper ve Shabana Mahmood yeni görevlere atandı; Murray ve Powell görevden alındı.

Starmer'in kabinesinde kapsamlı değişim

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 14 aylık hükümetinde kapsamlı bir kabine revizyonu yaparak Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıklarında önemli atamalara gitti.

Atama dalgası, Başbakan Yardımcısı ve Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Angela Rayner'ın 'vergi kaçırdığı haberleri üzerine istifa etmesi'nin ardından başladı.

Atamalar

Starmer, Rayner'dan boşalan Başbakan Yardımcılığı koltuğuna mevcut Dışişleri Bakanı David Lammy'yi atadı.

Dışişleri Bakanlığı görevine ise mevcut İçişleri Bakanı Yvette Cooper getirildi.

İçişleri Bakanlığı koltuğuna ise Adalet Bakanı Shabana Mahmood atandı.

Ayrıca yeni Başbakan Yardımcısı David Lammy, eş zamanlı olarak Adalet Bakanlığı görevine de getirildi.

Görevden almalar ve tepkiler

Starmer, geçen yıl 5 Temmuz'da kurulan İşçi Partisi hükümetinde köklü değişikliklere giderken, İskoçya Bakanı Ian Murray ile Avam Kamarasından Sorumlu Bakan Lucy Powell'ı görevden aldı.

Murray, paylaştığı veda mektubunda yaşadığı hayal kırıklığını 'Kabineden ayrıldığım için büyük bir üzüntü yaşıyorum. Çok şey yapıldı, çok şey yapılacaktı.' sözleriyle dile getirdi.

Boşalan pozisyonlar

Powell ve Murray'den boşalan bakanlıklarla birlikte, Rayner'dan boşalan Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimleri Bakanlığına getirilen yeni isimler henüz açıklanmadı.

Geçen yıl 5 Temmuz'da kurulan İşçi Partisi hükümetinde yapılan bu kapsamlı değişiklik, hükümetin 14 aylık döneminde dikkati çeken en büyük kabine hamlesi oldu.

