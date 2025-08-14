DOLAR
Starmer: İsrail Gazze'ye Yardım Kısıtlarını Acilen Kaldırmalı

Starmer, İsrail'in Gazze'ye insani yardım kısıtlamalarını acilen kaldırması ve Hamas'ın esirleri derhal serbest bırakması çağrısında bulundu; iki devletli çözüm vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 21:38
10 Numara'dan yapılan açıklama

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımlar üzerindeki kısıtlamaları acilen kaldırması gerektiğini bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Gazze'deki insani krizin ele alındığı ve Starmer'ın sahadaki durumu iyileştirmek için İngiltere'nin yürüttüğü çalışmaları aktardığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan, İsrail'in yardımlar üzerindeki kısıtlamalarını acilen kaldırması ve Hamas'ın da tüm esirleri derhal ve koşulsuz serbest bırakması gerektiğini söyledi. Gazze'nin gelecekteki yönetiminde Hamas'ın hiçbir rolü olmamasını sağlamaya yönelik planlar dahil, bölgede kalıcı güvenliğin önünü açacak uzun vadeli barış planı üzerinde müttefikleriyle yürüttüğü çalışmalarda kaydedilen ilerlemeyi paylaştı."

Açıklamada ayrıca liderlerin, Filistinliler ve İsrailliler için barış ile güvenliğin tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu teyit ettikleri ve bu perspektifi korumak amacıyla birlikte yakın çalışmayı sürdürme kararı aldıkları belirtildi.

