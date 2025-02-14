Steiermark'ta Okullarda Cep Telefonu Yasağı Başladı!

Avusturya'nın Steiermark eyaletinde yeni bir düzenleme ile birlikte, okullarda cep telefonları ve benzeri elektronik cihazların kullanımı yasaklandı. Bu yasak, 1. sınıftan 7. sınıfa kadar olan eğitim kurumlarını kapsamaktadır.

Yürürlüğe giren bu düzenleme doğrultusunda, öğrenciler okula giriş yaptıklarında elektronik cihazlarını kapatacak ve teneffüslerde de bu cihazları kullanmaları yasaklanacak. Yasağa uymayan öğrencilerin aileleri bilgilendirilecek ve bu durum ders notlarına yansıyacaktır.

Her ne kadar yasak, 7. sınıfa kadar uygulanması öngörülse de, okul yönetimlerinin talep etmesi halinde bu yasak lise son sınıfa kadar uzatılabilecektir.