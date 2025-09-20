STM Genel Müdürü Güleryüz: KARGU, NETA 300 ve İhracatta Yeni Başarılar

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'nda yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisi ekosisteminin gücüyle insansız sistemler ve deniz platformlarında milli çözümler geliştirdiklerini ve bu ürünlerin ihracatta önemli başarılar sağladığını dile getirdi.

TEKNOFEST katılımı ve geleceğin mesleği: Dron operatörlüğü

Güleryüz, STM olarak TEKNOFEST’te yer almaktan gurur duyduklarını belirtti. Dron operatörlüğünün gelecekte kritik mesleklerden biri olacağını vurgulayan Güleryüz, otonom sistemlerin ve İHA’ların askeri ve sivil alanlarda, hatta insan taşımacılığında dahi daha etkin rol alacağını söyledi. Erken yaşta verilen dron eğitimlerinin önemine işaret etti.

Deniz platformlarındaki yetkinlik ve İ Sınıfı Fırkateyn

Askeri denizcilik faaliyetlerinin STM için öncelikli olduğunu belirten Güleryüz, 4 ADA sınıfı korvetlerin Deniz Kuvvetleri envanterinde aktif şekilde kullanıldığını ve bu gemileri "sınıfının en yetkin" örnekleri olarak nitelendirdi. ADA sınıfında yerlilik oranının ilk gemide %20-25 iken son gemilerde %75'e çıktığını aktardı.

Güleryüz, İ Sınıfı Fırkateynin ilk gemisi TCG İstanbul'un STM ana yükleniciliğinde tasarlanıp teslim edildiğini; TAIS-STM iş ortaklığıyla Deniz Kuvvetleri için 7 adet daha İ Sınıfı Fırkateyn’in zorlu bir takvimde paralel üretildiğini anlattı.

Uluslararası projeler ve kritik ihracat

STM'nin Pakistan için tasarladığı lojistik destek gemisinin Pakistan'da inşa edilip 2018'den beri envanterde kullanıldığını belirten Güleryüz, İstanbul'da Ukrayna için iki korvet inşa edildiğini ve 2024 yılında Malezya ile 3 korvetlik sözleşme imzalandığını söyledi. Ayrıca 2024 Aralık ayında Portekiz ile denizde ikmal ve lojistik destek anlaşması imzalandığını; bunun Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye yaptığı ilk askeri denizcilik ihracatı olduğunu vurguladı.

Yüzde 65 ihracat ve tedarik zinciri etki alanı

Güleryüz, STM gelirlerinin yaklaşık %65'inin ihracattan geldiğini belirtti. Bir gemi ihracatında 200'den fazla Türk firmasının sistemlerinin yer alabileceğini, alt yüklenicilerle birlikte bu sayının yaklaşık 750 firmaya ulaşabileceğini ifade ederek, ihracatın ekonomi ve dış politika bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Denizaltı çalışmaları ve STM500

Denizaltı modernizasyon projelerinde STM'nin aktif rol aldığına dikkat çeken Güleryüz, Pakistan'ın Fransız yapımı denizaltılarının modernizasyon ihalesinin STM tarafından alınarak ilk iki denizaltının teslim edildiğini, üçüncüsünün çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kendi öz kaynaklarıyla geliştirilen STM500 ile ülkenin milli mühendislik gücüyle denizaltı tasarlayabileceğini gösterdiklerini belirtti.

Otonom sualtı platformu: NETA 300

Su altında insansız sistem geliştirmenin zorluklarına değinen Güleryüz, STM'nin bu alandaki atağı olarak geliştirilen NETA 300'ün özelliklerini anlattı: 24 saatten fazla suda kalabilme, önden planlanan 300 metre derinliklere kadar görev yapabilme, gelişmiş sonar, sensör ve kamera sistemleriyle mayın tespiti, imha, kritik tesis güvenliği, arama-kurtarma ve keşif-istihbarat görevlerinde kullanılabileceği belirtildi. Testlerin yoğun şekilde sürdüğünü ve teknik açıdan başarılı ilerleme kaydedildiğini söyledi.

KARGU ailesi ve yeni yetkinlikler

STM'nin yerli kamikaze dronu KARGU ile başlayan yolculuğuna değinen Güleryüz, KARGU'nun 10'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini ve 3 kıtada farklı coğrafyalarda görev yaptığını aktardı. 2018'de envantere giren KARGU ile bugünkü KARGU arasındaki farklara dikkat çekerek menzil, harp başlığı gücü ve RF arayıcı başlık gibi yetkinliklerin sürekli geliştirildiğini söyledi.

KARGU ailesinin modüler yapısını anlatan Güleryüz, farklı görev tipleri için farklı harp başlıkları ve gece/gündüz kamera seçenekleri bulunduğunu ifade etti. Ailede ayrıca ALPAGU, TOGAN ve BOYGA gibi ürünlerin de sürekli geliştirildiğini, KARGU kullanıcı eğitiminin kısa olduğunu ancak FPV versiyonunun daha hızlı tepki verdiğini belirtti.

Yeni ürün BOYGA B'nin 81 mm mühimmat bırakma yeteneğine sahip olduğunu, çoklu mühimmat bırakma kapasitesi ve KARGU FPV ile TUNGA bırakabilme özelliklerinin geliştirildiğini açıkladı. Tüm platformların otonom sürü konsepti ile entegre çalışacağı ve görev taksiminin otonom şekilde yapılacağı kaydedildi.

Yerlileştirme vurgusu

Güleryüz, yerlileştirme çalışmalarına değinerek STM'nin farklı deniz araçlarının platformlarını tasarlayıp üretebildiğini ve bunun arkasındaki gücün savunma sanayisi ekosistemi olduğunu söyledi. MİLGEM projesinde İ Sınıfı Fırkateyn İstanbul ile yerlilik oranının %80'lere ulaştığını ve sürekli daha fazlasını yerlileştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Sonuç ve perspektif

Güleryüz, son savaşların otonom sistemlerin savaş alanında daha fazla rol alacağını gösterdiğini belirtti. KARGU FPV’nin seri üretime hazır olduğunu, BOYGA B testlerinin sürdüğünü ve STM’nin ihtiyaçlara hızlı çözümler üreterek seri üretime geçirme hedefi olduğunu ifade etti.

Not: Röportaj ve konuşma detayları Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'nda değerlendirilmiştir.

