Stockholm'de Filistin için Gıda Kıtlığı Protestosu

İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen yoğun saldırıları ve işgali nedeniyle Filistin’de yaşanan gıda kıtlığını protesto etti.

Odenplan'da Birleştiler

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan eylemciler, Gazze’de gerçekleştirilen insanlığa karşı suçlar için İsrail’den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaşmasını talep etti. Protestocular, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" gibi ifadeleri taşıyan pankartlar açtı.

Göstericilerin Mesajı Nettir

"Filistin'e özgürlük, Trump planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü. Gösteriye destek veren Uno Horn isimli aktivist, Filistin halkına yönelik soykırıma dikkat çekmek için eyleme katıldığını belirtti.

Horn, İsrail'in Filistin'deki soykırımı hızlandırdığını belirterek, "Filistin halkının lehine gelişecek bir durum olana kadar her cumartesi İsrail’i protesto etmeye devam edeceğiz. İsrail, Filistin’e son haftalarda sağlık yardımlarını tamamen durdurdu. Yüzlerce doktor, ambulans şoförü ve hemşire bilinçli olarak öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki Durum Korkutucu

Horn, sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü belirtti ve şunları ekledi: "Ameliyata giren çocuklara morfin verilmeden, elleri ve ayakları kesiliyor. Bu korkunç bir durum. Filistin’de gıda sıkıntısı kesinlikle yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) personeli de oradan çekilmek zorunda kaldı, çünkü orası çok tehlikeli. Birçok BM çalışanı öldürüldü. Buna rağmen, korkutucu olan şey, İsveç hükümeti de dahil olmak üzere, hükümetlerin Filistin’e karşı sessiz kalması."

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırıları ve işgal nedeniyle Filistin'de yaşanan gıda kıtlığını protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırıları ve işgal nedeniyle Filistin'de yaşanan gıda kıtlığını protesto etti.