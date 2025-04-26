Stockholm'de Gazze Saldırılarına Karşı Büyüyen Tepkiler

İsrael'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı protestolar düzenlendi. Odenplan bölgesinde toplanan kalabalık, bölgedeki insani krize dikkat çekerek yürüyüş gerçekleştirdi.

Göstericilerin Mesajı Net

Protestocular, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellemesine ve yaşanan insanlık krizine atıfta bulunarak çeşitli pankartlar taşıdılar. "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır" gibi sloganlar dikkat çekti. Ayrıca, "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır" mesajını vermek adına yürüyüşler düzenlediler.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'na Yürüyüş

Göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın önüne kadar yürüyerek, "Filistin'e özgürlük, Trump ve Netanyahu planına hayır" sloganları attılar. Bu durum, İsveç hükümetinin Gazze 'de yaşanan insani krizle ilgili duruşunu desteklemek amacıyla gerçekleşti.

İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insani yardımların engellenmesinden büyük endişe duyduğunu ifade etti. Bakan, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) raporlarına atıfta bulunarak, Gazze'deki gıda stoklarının tamamen tükendiğine dikkat çekti.

Aktivistlerin Uyarıları

Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı gıda ambargosunun etnik temizlik olduğunu vurguladı. Feiler, Gazze'deki insani yardım ve tıbbi malzeme girişlerinin durdurulmasının bir suç olduğunu söyledi ve uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Feiler, "Bu insanlığa karşı bir suçtur. Buna sessiz kalan herkes ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeyen hükümetler de suç ortaktır," ifadelerini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam etmesi protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam etmesi protesto edildi.