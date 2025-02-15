Stockholm'de Trump'ın Filistin Planı Protesto Edildi

İsveç'in Stockholm kentinde, Trump'ın Gazze'yi devralma planı ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi protesto edildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:00
Stockholm'de Trump'ın Filistin Planı Protesto Edildi

Stockholm'de Trump'ın Filistin Planı Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı büyük bir katılımla protesto edildi.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını kınadı. Eylemciler, "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın", "Sonsuza kadar Filistin" ve "İki ülkeli çözüm" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

Gösteride, "Filistin'e özgürlük, Trump ve Netanyahu planına hayır" sloganları atan katılımcılar, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Gösteriye katılan İsveçli doktor ve aktivist Uno Horn, AA muhabirine verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki yenilgi nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti. Horn, "Trump'ın, ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesini istediğini, bu planın Filistinliler için değil, başka insanlar için bir Orta Doğu Riviera'sı yaratma amacını taşıdığını" ifade etti.

Buna ek olarak, Horn, "Filistinlilerin Gazze'den başka bir yere taşınmasının daha iyi olacağı" yönündeki önerilerin, Trump'ın Netanyahu'yu desteklemek için bir taktik olduğunu vurgulayarak, "Gelecekte de uzun bir süre onları (Filistinlileri) desteklemek zorunda kalacağız" dedi.

İsveçli öğretmen ve aktivist Marcus Vıldır da protestoya katılma sebebini, "Filistinlilerin haklarının 77 yılı aşkın bir süredir ellerinden alındığını, bu mücadelenin herkes için bir mücadele olduğunu düşünüyorum" şeklinde açıkladı. Vıldır, bu eylemi, ırkçılığa, İslamofobiye ve antisemitizme karşı bir mücadele olarak nitelendirdi.

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