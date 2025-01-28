Suat Kılıç: Siyaset Soruşturmalarla Sıkboğaz Ediliyor

Yeniden Refah Partisi'nden Uyarılar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin siyaseten sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Kılıç, "Siyasetin soruşturmalarla bu kadar sıkboğaz edildiği bir ülke, dışarıdan bakıldığında demokratik bir görüntü vermeyecektir." şeklinde konuştu.

Otel Yangınına İlişkin Eleştiriler

Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yorumlarda bulundu. Bir turizm ülkesinde bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, ihmali bulunanların cezalandırılmasını talep etti.

Bolu Belediyesinin otelin yangına hazırlıksız olduğunu bildiği halde durumu üst makamlara iletmediğini savunan Kılıç, bu durumun hukuken sorumlu olduğunu ifade etti. Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığını da yangın faciasındaki asli kusurlu taraf olarak nitelendirerek, "Hem belediye başkanı hem de Kültür ve Turizm Bakanı, soruşturmanın selameti bakımından istifa etmeli, görevden el çekmelidir. Hem hukuki, vicdani ve ahlaki hem de siyasi sorumlulukları vardır," dedi.

İlk Bilirkişi Raporuna Dikkat

Kılıç, olayla ilgili ilk bilirkişi raporunun sümen altı edildiğini öne sürerek, "İlk rapordaki tespitleri ve sorumluları yok sayan her rapor, şaibeli olacak, kamuoyu vicdanında karşılık bulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İmralı Görüşmeleri Üzerine Değerlendirmeler

Kılıç, İmralı görüşmelerine değinerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK terörünü bitirmek için İmralı'dan gelecek mesajı beklemeye ihtiyacının olmadığını belirtti.

Soru-Cevap Bölümü

Bir gazetecinin Ümit Özdağ ve Ekrem İmamoğlunun yargı süreçlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kılıç, yargının siyasallaştığını ileri sürdü ve bir belediye başkanının arka arkaya soruşturulmasının doğru olmadığını ifade etti.

Kılıç, "Türkiye'de siyasetin daha özgür ve hukukun daha güven telkin ettiği bir iklimde yapılması gerekmektedir. Siyasetin soruşturmalarla bu kadar sıkboğaz edildiği bir ülke dışarıdan bakıldığında demokratik bir görüntü vermeyecektir." diyerek sözlerini tamamladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.