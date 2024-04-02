Suat Kılıç'tan açıklama: Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerde başarı yakaladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, öncelikle Beşiktaş'ta meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

MYK toplantısında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını ele aldıklarını belirten Kılıç, Yozgat ve Şanlıurfa gibi bazı illerde sandık sonuçlarına itiraz edilen, tartışmaların yaşandığı illerin bulunduğunu ve sayım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kılıç, "Tartışmalı il, ilçe, belde ve sandıklar bir kenarda tutulduğunda partimizin girmiş olduğu ilk yerel seçimden bir büyükşehir, bir il ve 66 belediye kazanarak çıkmış olması büyük bir kazanımdır, büyük bir başarıdır. Bu kazanılan belediyelerde yeni bir dönem başlamıştır. Milli görüş ve ahlaklı belediyecilik anlayışı hakim olmuştur." şeklinde konuştu.

Partisinin kuruluşunun 5. yılında girdikleri ilk yerel seçimde yüzde 6,98 oy oranıyla 3. sırada yer almalarının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kılıç, bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür etti.

Kılıç, "Bu sonuçla, partimiz olası bir milletvekili seçiminde bugün itibarıyla baraj problemi tek başına geride bırakmış ve sadece yüzde 7 oy oranına ulaşmakla kalınmamıştır, aynı zamanda seçim sürecinin zor koşulları da çoktan aşılmıştır." dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kılıç, erken seçim tartışmaları için henüz erken olduğunu ve Türkiye'nin şu anda ekonomiyi konuşması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, CHP'li adayların seçimde sağdan sola oy kaymaları yaşandığına dair yorumlarda bulunan Kılıç, CHP'li adayların bu oyların emanet olduğunu bilerek hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Son olarak, AK Parti'den bir anayasa değişikliği teklifi gelmesi durumunda, başkanlık sisteminden kaynaklanan problemlerin çözümünü içeriyorsa genel anlamda "evet" diyebileceklerini ifade etti.