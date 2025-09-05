Suat Kılıç: 'Türkiye'de silah bıraktık' derken teröristler dost değil, düşmandır

Yeniden Refah Partisi MYK toplantısı sonrası değerlendirmeler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının aldatmacadan ibaret olduğunu savunarak, Suriye'de YPG dahil tüm terör örgütleri için de fesih ve silah bırakma kararının aldırılması gerektiğini dile getirdi.

PKK gibi türevlerinin de İsrail'in kontrolünde olduğunu belirten Kılıç, basın toplantısında şu ifadeyi kullandı: 'Türkiye'de silah bıraktık' derken Suriye'yi ele geçirmeye çalışan terörist yapılar dost değil, düşmandır.

Yeni eğitim öğretim yılında ailelerin ekonomik anlamda zorlandığını aktaran Kılıç, eğitim öğretim yılına hazırlanma maliyetinin 21 bin 640 lira olduğunu ileri sürdü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararına ilişkin soruya Kılıç, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: 'Siyasal belirsizliğin ilk halkası olarak değerlendiriyoruz. Doğru bulmuyoruz. Refah Partisi ve Fazilet Partisi kapatıldığında bile 'yargı kararlarına saygılıyız' dedik. Ama yargı kararlarına saygı başka, hukuka uyulması başka. Hukuk karşısında boynumuz kıldan ince ama mesele zaten burada. Yasal olan, hukuki mi değil mi, vicdani mi değil mi işte buna odaklanmak zorundayız.'

