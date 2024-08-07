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Sudan'da 26 Milyon Kişi Acil Açlıkla Yüz Yüze

Sudan'daki insani krizde 26 milyon insan açlık çekiyor. Uluslararası yardım çaresizliğe sürükleniyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:00
Sudan'da 26 Milyon Kişi Acil Açlıkla Yüz Yüze

Sudan'da Acil Açlık Durumu

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Sudan'da 26 milyon kişinin akut açlık çektiği bildirildi. Ayrıca, 10 milyon insan şiddet, açlık ve yoksunluk nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Brifing ve Acil Yardım İhtiyacı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu ile Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Stephen Omollo, BM Güvenlik Konseyi'ne Sudan’daki insani krize dair brifing verdiler. Wosornu, 16 aydır devam eden iç çatışmalardan ötürü 726 bin kişinin yerinden edildiğini hatırlattı. Kıtlıkla Mücadelede Uluslararası Toplumun Rolü

Wosornu, "Kıtlık meydana geldiğinde bu, uluslararası toplumun başarısız olduğu anlamına geliyor" diyerek, yardım malzemelerinin Port Sudan'dan gönderilmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Çad ile Darfur arasındaki sınır kapısının su baskınları nedeniyle kapalı olduğu bilgisi verildi.

Tehditler ve Uyarılar

Stephen Omollo, Sudan'daki insani krizin, gerekli destek sağlanmadığı takdirde bölgeyi tehlikeye atma ihtimaline dikkat çekti. "Kıtlığın doğrulanması, uluslararası topluma alarm zili çalmalıdır" diyen Omollo, çatışma taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguladı. Güvenlik Konseyi'nin Önemi

Yardım doğrultusundaki çalışmaların etkili bir şekilde devam edebilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin desteğine ihtiyaç olduğunu ifade eden Omollo, "Devam eden kıtlığı durdurmak artık siyasi irade ve liderlik gerektiriyor" dedi.

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