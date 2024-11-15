Sudan'da Cezira Eyaletinde Yerinden Edilenlerin Sayısı 343 Bin'i Aştı

Sudan'da Cezira Eyaleti Krizde

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 20 Ekim-13 Kasım 2023 tarihleri arasında 343 bin 473 kişinin Sudan'ın Cezira eyaletinden yerinden edildiğini duyurdu.

IOM'ün yaptığı açıklamada, artan güvensizlik ve ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan şiddetli çatışmaların bu yerinden edilmelere neden olduğu belirtildi. Yerinden edilen bireylerin çoğunun güvenlik arayışıyla komşu Gadarif, Kesela ve Nil Nehri eyaletlerine geçtiği kaydedildi.

Ölü Sayısı Artıyor

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" isimli bir sivil toplum örgütü, HDK'nin Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrini son 21 gündür kuşattığını duyurdu. Açıklamada, bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısının 503'e yükseldiği bildirildi.

El-Hilaliyye'de 12 Kasım itibarıyla, gerçek mermiyle vurma, gıda zehirlenmesi veya tıbbi bakım eksikliği gibi nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısının 450 olarak tespit edildiği belirtilmişti.

HDK'nin Saldırıları ve Uluslararası Tepkiler

HDK'nin Cezira eyaletine yönelik saldırıları, Cezira Eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in 20 Ekim tarihinde HDK'den ayrılarak orduya katılması sonrasında yoğunlaşmıştı. HDK, 20-26 Ekim tarihleri arasında Cezira'daki köylere saldırılar düzenlemişti.

Birçok ülke, özellikle Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar sözü edilen ihlalleri kınadı.

Sudan'daki Savaşın Etkileri

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ve HDK arasında askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar sebebiyle çatışmalar devam ediyor. Bu savaşın sona ermesi amacıyla yapılan tüm girişimlerin sonuç vermediği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizlerinin yaşandığı ülkelerden biri konumunda. Savaşın başlamasından itibaren 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ülkeyi terk edenlerin sayısının 3 milyonu aştığı, 11 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği ve 25 milyon kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğu vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.