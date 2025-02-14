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Sudan'da Devletin Güvenliği İçin Sert Mesaj: Burhan'dan Silah İle Müzakere Yasağı

Burhan, Umdurman'daki askeri denetiminde, silaha sarılanlarla uzlaşmanın mümkün olmadığını belirtti. Sudan'daki savaşın boyutları endişe veriyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 00:51
Sudan'da Devletin Güvenliği İçin Sert Mesaj: Burhan'dan Silah İle Müzakere Yasağı

Burhan Umdurman'da Askeri Bölgeyi Denetledi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Umdurman'da gerçekleştirdiği askeri bölge denetiminde önemli açıklamalarda bulundu. Burhan, devlete ve halka karşı silaha sarılanlarla müzakere veya uzlaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Silahlı Kuvvetlerin Kararlılığı

Burhan, burada yaptığı konuşmada, "Silahlı kuvvetler, silah taşıyan ve onur savaşında yanlarında savaşan hiç kimseyi yalnız bırakmayacak ve ülkedeki her türlü siyasi projeye ortak olacak. Kimseyi dışlamayacağız." ifadelerini kullandı. Özellikle Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ilgili olarak da, ülkenin son karış toprağını onlardan temizleyene kadar zafer yolunda devam edeceklerini belirtti.

Sudan'daki Savaşın Durumu

Sudan'da 15 Nisan 2023 tarihinde başlayan çatışmalar, ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasındaki askeri reform ve entegrasyon gibi sorunlardan kaynaklanıyor. Bu çatışmalar sonucunda, Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sonuçsuz kalan çözüm girişimleri, savaşın etkilerini daha da derinleştirdi. Ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyon'u geçmiş durumda; 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Sudan ordusu, başkentin merkezi üzerindeki kontrolünü genişletmeye yönelik ilerlemesini sürdürüyor. Bu durum, uluslararası kamuoyunda endişe yaratmaya devam ediyor.

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