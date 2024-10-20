Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Orduya Katılma

Sudan'da HDK'nin Üst Düzey İsimlerinden Ebu Akile Keykel Orduya Katıldı

Sudan'da, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ordu arasında süregelen çatışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Cezira eyaletinin Komutanı Ebu Akile Keykel’in ordunun saflarına katıldığı bildirildi.

Ordunun Açıklaması

Ordudan yapılan açıklamada, "Bugün isyancıların (HDK) saflarından ayrılarak (HDK Komutanı Muhammed Hamdan) Dagalu'nun terörist milislerinin komutanlarından Ebu Akile Keykel ve beraberindeki büyük bir grup, hakkın ve vatanın tarafını seçti" ifadesi yer aldı.

Ayrıca, "Terörist milislerinin iddialarının yalan olduğunu anlayan bu grup, uluslararası ve bölgesel güçlerin planlarının birer aracı haline geldiğini fark etti" denildi. Ordunun, Ebu Akile Keykel'in yaptığı bu ‘cesur adımı’ memnuniyetle karşıladığı belirtildi ve kapılarının milli hassasiyete sahip olan bireylere açık olduğuna vurgu yapıldı.

Af Kararı ve Kontrol Değişikliği

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, HDK'den orduya katılanlara yönelik bir af kararı olduğunu hatırlattı. Ebu Akile Keykel'in teslim olması sonrasında, Cezira eyaletinin Tembul bölgesinin HDK'den orduya geçtiği bildirildi.

Sosyal Medya ve Ordu Operasyonları

Öte yandan, X ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında, HDK ve komutanı Dagalu'nun resmi sayfalarının kapatıldığı aktarıldı. Sudan Ordusu, 26 Eylül itibarıyla başkent Hartum'un yanı sıra başka noktalarda HDK'ye büyük bir operasyon başlatmıştı. Bu operasyonla birlikte başkentteki Bahri bölgesinin önemli bir kısmı ordunun kontrolüne geçti.

Sudan'daki İç Savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesiyle birlikte, yeni kurulan sivil hükümete karşı ordunun ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) karşıt mücadelesi 18 aydır devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Ülke, dünyada en büyük yerinden edilme ve açlık krizi yaşayan bölgelerden biri haline geldi.