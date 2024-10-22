DOLAR
34,23 0,05%
EURO
37,06 -0,08%
ALTIN
3.014,16 -0,67%
BITCOIN
2.298.680,09 0,81%

Sudan'da Kolera Salgını Büyüyor: Vaka Sayısı 26 Bini Aştı

Sudan'da kolera vakaları 26 bin 472'ye yükseldi, 737 kişi hayatını kaybetti. Salgın hastalık riski artıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:29
Sudan'da Kolera Salgını Büyüyor: Vaka Sayısı 26 Bini Aştı

Sudan'da Kolera Salgını Artış Gösteriyor

Son verilere göre, Sudan'da kolera vakalarının sayısı 26,472'ye ulaşmışken, bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 737’ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Sudan Sağlık Bakanlığı, kolera salgını ile ilgili olarak yaptığı duyuruda, virüsün yayılmaya devam ettiğini belirtti. Ülkede Haziran ayında başlayan yoğun yağışlar ve seller, koleranın daha da yayılmasına zemin hazırladı.

Salgın Hastalık İlan Edildi

Ülke genelinde yaşanan sağlık sorunlarının ciddiyeti sebebiyle, yetkililer 12 Ağustos tarihinde kolerayı resmi olarak bir salgın hastalık olarak ilan etti.

Uluslararası Yardımlar ve Riskler

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim itibariyle Sudan'da 3.4 milyon çocuğun kolera gibi salgın hastalıklar açısından riske maruz kaldığını ifade etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 5 Ekim tarihinde Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısı göndereceğini duyurdu.

Sağlık Sistemi Sorunları

Halen devam eden savaş koşulları, Sudan'daki sağlık sisteminin etkin bir şekilde işlemesini engelliyor. Bu durum, kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasını hızlandırarak halkın hayatını daha da zorlaştırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir Belediyesi'nde Grev Kararı Alındı
2
Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı
3
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar
4
Kayseri'de Polisten Kaçmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı
5
Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Biyolojik Çözümler Öneriliyor
6
Özgür Özel'den Fetullah Gülen ve Yenidoğan Çetesi Açıklamaları
7
Milli Sporcu İlke Naz Hoş, Babasından Şikayetçi Oldu

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak