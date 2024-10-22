Sudan'da Kolera Salgını Büyüyor: Vaka Sayısı 26 Bini Aştı

Sudan'da Kolera Salgını Artış Gösteriyor

Son verilere göre, Sudan'da kolera vakalarının sayısı 26,472'ye ulaşmışken, bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 737’ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Sudan Sağlık Bakanlığı, kolera salgını ile ilgili olarak yaptığı duyuruda, virüsün yayılmaya devam ettiğini belirtti. Ülkede Haziran ayında başlayan yoğun yağışlar ve seller, koleranın daha da yayılmasına zemin hazırladı.

Salgın Hastalık İlan Edildi

Ülke genelinde yaşanan sağlık sorunlarının ciddiyeti sebebiyle, yetkililer 12 Ağustos tarihinde kolerayı resmi olarak bir salgın hastalık olarak ilan etti.

Uluslararası Yardımlar ve Riskler

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim itibariyle Sudan'da 3.4 milyon çocuğun kolera gibi salgın hastalıklar açısından riske maruz kaldığını ifade etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 5 Ekim tarihinde Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısı göndereceğini duyurdu.

Sağlık Sistemi Sorunları

Halen devam eden savaş koşulları, Sudan'daki sağlık sisteminin etkin bir şekilde işlemesini engelliyor. Bu durum, kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasını hızlandırarak halkın hayatını daha da zorlaştırıyor.