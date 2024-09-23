Sudan'da Kolera Salgını Nedeniyla Can Kaybı 388'e Ulaştı

Sudan'da Kolera Salgını Felakete Dönüşüyor

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 388'e yükseldi. Sudan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, kolera salgını, ülkenin 18 eyaletinin 10'unda görülmeye başlandı.

Vaka Sayısı Endişe Verici Boyutlara Ulaştı

Yetkililer, toplam vaka sayısının 12,896'ya ulaştığını belirtirken, kolera nedeniyle yaşamını yitirenlerin artmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Haziran ayından bu yana etkili olan yağmurlar ve sellerin, koleranın yayılmasına zemin hazırladığı kaydedildi.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos tarihinde kolerayı resmi olarak bir salgın olarak ilan etti. Savaşın sürdüğü ve sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bir dönemde, bu tür salgın hastalıklar insanların yaşamını daha da zorlaştırıyor.