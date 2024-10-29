DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,04 0,12%
ALTIN
3.043,51 -0,68%
BITCOIN
2.466.449,15 -3,41%

Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı

Sudan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 836'ya ulaştı, temel sağlık hizmetleri aksıyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:00
Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı

Kolera Salgını Sudan'ı Vuruyor

Sudan'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 836'ya yükseldi. Sudan Sağlık Bakanlığı, salgının ciddiyetine dikkat çekerek, koleranın 28,376 vaka sayısına ulaştığını duyurdu.

Yağışlar ve Sellersalgını Tetikliyor

Ülkede haziran ayından itibaren etkili olan yağışlar ve seller, kolera hastalığının yayılmasına zemin hazırladı. 12 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla, Sudanlı yetkililer kolerayı resmi olarak salgın olarak ilan etti.

Çocukları Tehdit Eden Risk

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, yaklaşık 3.4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirdi.

Aşılama Çabaları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim’de Sudan’a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderildiğini açıkladı. Ancak savaşın devam etmesiyle birlikte, sağlık sisteminin etkin çalışmaması salgının yayılmasını daha da zorlaştırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
2
Rusya, 131 Avustralyalıya Giriş Yasağı Getirdi
3
ABD'nin Hava Savunma Füzeleri Stokları Tehlikede
4
İspanya'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu Büyük Hasar Oluştu
5
Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı
6
Fethiye'de 103 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'ta GÖKBEY Helikopterinin Teslimatını Yaptı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek