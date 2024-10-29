Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı

Kolera Salgını Sudan'ı Vuruyor

Sudan'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 836'ya yükseldi. Sudan Sağlık Bakanlığı, salgının ciddiyetine dikkat çekerek, koleranın 28,376 vaka sayısına ulaştığını duyurdu.

Yağışlar ve Sellersalgını Tetikliyor

Ülkede haziran ayından itibaren etkili olan yağışlar ve seller, kolera hastalığının yayılmasına zemin hazırladı. 12 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla, Sudanlı yetkililer kolerayı resmi olarak salgın olarak ilan etti.

Çocukları Tehdit Eden Risk

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, yaklaşık 3.4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirdi.

Aşılama Çabaları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim’de Sudan’a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderildiğini açıkladı. Ancak savaşın devam etmesiyle birlikte, sağlık sisteminin etkin çalışmaması salgının yayılmasını daha da zorlaştırıyor.