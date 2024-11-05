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Sudan'daki İç Savaş: Mültecilerin Sayısı 3 Milyonu Geçti

Sudan'daki iç savaş nedeniyle 3 milyon kişi ülkeden ayrıldı, yerinden edilenlerin sayısı ise daha da fazla.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 19:30
Sudan'daki İç Savaş: Mültecilerin Sayısı 3 Milyonu Geçti

BM'den Sudan'daki Kriz Hakkında Acil Açıklama

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'da Nisan 2023'te başlayan iç savaş nedeniyle ülkeden ayrılanların sayısının 3 milyona ulaştığını duyurdu. Grandi, bununla birlikte çok daha fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini de ifade etti.

Sudan'da Süregelen İç Savaş

Sudan'daki çatışmalar, 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası başlayan bir güç mücadelesidir. Savaş, Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarla devam etmektedir. Grandi, X platformunda şu ifadeleri kullandı:

Nisan 2023'te iç savaşın başlamasından bu yana Sudan'dan ayrılan insanların sayısı artık 3 milyona ulaştı. Ülke içinde yerinden edilmiş çok daha fazla kişi var.

Sudan'daki bu çatışmalar, dünya üzerindeki en büyük yerinden edilme ve açlık krizlerinden birini tetiklemektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu savaş sonucunda 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 14 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ve 25 milyondan fazla insanın insani yardıma muhtaç durumda olduğu bildirilmektedir.

İç savaşın sona ermesi için yapılan tüm girişimler ise şu ana kadar sonuçsuz kalmıştır.

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