Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile Görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sierra Leone'de Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Batı Afrika turu kapsamında Mali ve Gine Bissau'dan sonra bugün Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da resmi törenle karşılandı.

Görüşme sırasında Burhan, Cumhurbaşkanı Bio'ya sıcak karşılaması için teşekkür etti ve Sudan'daki duruma ilişkin bilgi verdi. Bio ise Burhan'ın ziyaretinin, iki ülke arasındaki işbirliğine yeni ufuklar açacağını ifade etti.

Bio, Sudan'daki krizin çözülmesi yönündeki çabalara destek verme konusunda ülkesinin kararlılığını vurguladı. Ayrıca, Sudan'da barışın sağlanması ve vatandaşların acılarının sona erdirilmesi temennisini dile getirdi.