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Sudan'ın Yeni Başbakanı Kamil İdris Göreve Başladı

Sudan'ın yeni başbakanı Kamil İdris, yemin ederek görevine resmen başladı. İlk sivil başbakan olarak tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:43
Sudan'ın Yeni Başbakanı Kamil İdris Göreve Başladı

Sudan'ın Yeni Başbakanı Kamil İdris Göreve Başladı

Sudan'ın yeni atanan Başbakanı Kamil İdris, yemin ederek görevine resmen başladı. Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın bildirdiğine göre, İdris, ülkenin geçici başkenti Port Sudan'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın huzurunda anayasal yemin metnini okudu.

Böylece, 2022 yılının başından bu yana ilk kez ülkede sivil bir başbakan göreve başlamış oldu. 19 Mayıs 2025'te Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamayla Burhan, İdris'in başbakan olarak atanmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

2018'deki Gösteriler ve Geçiş Dönemi

Sudan'da 2018 yılında başlayan ve kitlesel bir protesto haline dönüşen gösterilerin ardından, 11 Nisan 2019'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarı sona ermişti. Askeri kanadı temsil eden ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Güçleri, geçiş dönemini ortak yönetmek adına anlaşmaya varmış ve Anayasal Bildiri Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmanın ardından Eylül 2019'da geçiş döneminin ilk başbakanı olarak Abdullah Hamduk atanmıştı. 25 Ekim 2021'de Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulunu feshetti.

Hamduk, 21 Kasım 2021'de yeniden başbakanlığa getirilmiş, ancak 2 Ocak 2022'de istifa ederek, ülkedeki siyasi krize bir çözüm bulmak için tüm taraflarla görüşmeler yaptığını ve sonuç alamadığını ifade etti.

Ülke, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara tanıklık ediyor.

Sudan'ın yeni atanan Başbakanı Kamil İdris (sağda), yemin ederek görevine resmen başladı. Sudan...

Sudan'ın yeni atanan Başbakanı Kamil İdris (sağda), yemin ederek görevine resmen başladı. Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre İdris, ülkenin geçici başkenti konumundaki Port Sudan'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın (solda) huzurunda anayasal yemin metnini okudu.

Sudan'ın yeni atanan Başbakanı Kamil İdris (sağda), yemin ederek görevine resmen başladı. Sudan...

Sudan'ın yeni atanan Başbakanı Kamil İdris (sağda), yemin ederek görevine resmen başladı. Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre İdris, ülkenin geçici başkenti konumundaki Port Sudan'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın (solda) huzurunda anayasal yemin metnini okudu.

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