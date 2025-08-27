Sudan-Somali İstihbarat İşbirliği Güçlendiriliyor

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Sudan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ahmed İbrahim Mufaddal ile başkent Mogadişu'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Mufaddal Cumhurbaşkanı Mahmud'a Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'dan bir mektup teslim etti.

Mufaddal, Sudan'ın Somali ile karşılıklı çıkar alanlarının tamamında ikili işbirliğini derinleştirme taahhüdünü teyit etti.

Toplantıda ayrıca Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) Direktörü Mahad Mohamed Salad de hazır bulundu.

Görüşme, iki ülke arasında istihbarat ve güvenlik alanındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine yönelik diplomatik adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.