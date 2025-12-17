DOLAR
Şuhut’ta Dron Destekli Trafik Denetimi: Hava ve Kara Kontrolleri

Afyonkarahisar Şuhut’ta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havadan dron ve karadan ekiplerle eş zamanlı trafik denetimi yaparak kural ihlallerini tespit etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:09
Havadan ve karadan eş zamanlı denetim

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek olarak açıklandı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, havadan yapılan gözlemler ile karadan yürütülen kontrolleri eş zamanlı sürdürdü. Dron ile yapılan takip sayesinde özellikle emniyet kemeri kullanımı, hatalı park, kırmızı ışık ihlali ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı gibi konular titizlikle denetlendi.

Denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında yasal işlem uygulandı; kurallara uyan sürücülere ise bilgilendirme yapıldı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin trafik güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.

