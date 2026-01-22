Şuhut’ta Şoförler ve Otomobilciler Odasında Mahmut Öz Güven Tazeledi

Genel kurul tek listeyle tamamlandı

Afyonkarahisar Şuhut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yapılan genel kurulunda mevcut başkan Mahmut Öz yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Genel kurul, Şuhut Belediyesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı ve odanın faaliyetleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca şoför esnafının talep ve beklentileri ele alınarak istişarelerde bulunuldu. Seçim, tek liste ile gerçekleştirildi ve üyelerin güvenini yeniden kazanan Mahmut Öz başkan seçildi.

Başkan Öz, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek yeni dönemde esnafın menfaatleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

