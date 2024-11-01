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Süleyman Demirel 100. Yılında Anıldı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğumunun 100. yılında Isparta'da mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:49
Süleyman Demirel 100. Yılında Anıldı

Süleyman Demirel'in Anma Töreni

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğumunun 100. yılı dolayısıyla memleketi Isparta'da mezarı başında anıldı. Demirel'in anıt mezarı, Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de bulunan Çalca Tepe'de yer alıyor.

Törenin Detayları

Yapılan anma töreninde, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilmiş ve dua edilmiştir. Isparta Valisi Abdullah Erin, bu anlamlı günde Demirel'in sevenleri ve dostlarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Vali Abdullah Erin'in Açıklamaları

Vali Erin, Isparta'nın kendisi için üçüncü valilik görev yeri olduğunu belirterek, "Adıyaman ve Şanlıurfa valiliği yaptım. Burada göreve başladıktan sonra ziyaret ettiğim ilk yer Cumhurbaşkanımız Demirel'in anıt mezarı oldu." şeklinde konuştu.

Eski Bakanların Katılımı

Eski bakanlardan Hamdi Üçpınarlar, Demirel'in bıraktığı eserlerin ciltlerle, sayfalarla ve kütüphanelerle sığmayacak kadar büyük olduğunu vurguladı. Törene ayrıca, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, sağlık alanında destek veren İYİ Parti 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, eski milletvekilleri ve Demirel'in yakınları da katıldı.

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