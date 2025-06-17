Süleyman Demirel, Mezarı Başında 10. Yıl Anma Töreni ile Anıldı

Süleyman Demirel Mezarı Başında Anıldı
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 10. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı. Tören, Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de, Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde gerçekleştirildi.
Törende Dualar ve Çiçekler
Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ayrıca, Demirel'in anıt mezarına güller bırakıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.
Katılımcılar
Törene, Demirel ailesinin yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Isparta Valisi Abdullah Erin, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için ölümünün 10. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi. Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için ölümünün 10. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi. Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.