Süleyman Demirel Üniversitesi'nde "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" programı

Etkinlikte Gazze'ye dikkat çekildi

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" adlı program gerçekleştirildi.

Program kapsamında, üniversite kampüsünde iki yerleşkeyi birbirine bağlayan ve "Gazze Köprüsü" adı verilen köprüye, Anadolu Ajansı'nın Gazze'den servis ettiği fotoğraflar asıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Saltan, Gazze'de sivillere yönelik iki yıldır devam eden saldırıların insanlığın ortak vicdanını derinden sarstığını belirtti.

Saltan, yaşananları kuşatmayı ve ablukayı ağırlaştıran bir zulüm düzeni olarak nitelendirerek, "Gazze'de yaşanan trajedi artık sadece bir bölgesel mesele değil insanlığın onurunu zedeleyen sistematik bir şiddet politikasıdır." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun insanlığın vicdanını harekete geçiren dayanışma girişimlerinden biri olduğuna işaret eden Saltan, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu filo, Filistin halkının iradesini, onurlu direnişini ve insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. İki yıldır devam eden sistematik saldırılara karşı Sumud Filosu, dünyanın sessiz kalmadığını zulmün karşısında hala adalet için çarpan kalplerin var olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı üzere İsrail'in zulmüne ve devlet terörüne karşı verilecek en güçlü yanıt, mazlumların yanında kararlılıkla durmaktır."

