Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 'Bir Vicdan Köprüsü: Gazze' Programı

SDÜ'de 'Bir Vicdan Köprüsü: Gazze' düzenlendi; Gazze Köprüsü'ne AA'nın fotoğrafları asıldı, Rektör Saltan saldırıları ve Sumud Filosu'nu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 22:07
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 'Bir Vicdan Köprüsü: Gazze' Programı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" programı

Etkinlikte Gazze'ye dikkat çekildi

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" adlı program gerçekleştirildi.

Program kapsamında, üniversite kampüsünde iki yerleşkeyi birbirine bağlayan ve "Gazze Köprüsü" adı verilen köprüye, Anadolu Ajansı'nın Gazze'den servis ettiği fotoğraflar asıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Saltan, Gazze'de sivillere yönelik iki yıldır devam eden saldırıların insanlığın ortak vicdanını derinden sarstığını belirtti.

Saltan, yaşananları kuşatmayı ve ablukayı ağırlaştıran bir zulüm düzeni olarak nitelendirerek, "Gazze'de yaşanan trajedi artık sadece bir bölgesel mesele değil insanlığın onurunu zedeleyen sistematik bir şiddet politikasıdır." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun insanlığın vicdanını harekete geçiren dayanışma girişimlerinden biri olduğuna işaret eden Saltan, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu filo, Filistin halkının iradesini, onurlu direnişini ve insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. İki yıldır devam eden sistematik saldırılara karşı Sumud Filosu, dünyanın sessiz kalmadığını zulmün karşısında hala adalet için çarpan kalplerin var olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı üzere İsrail'in zulmüne ve devlet terörüne karşı verilecek en güçlü yanıt, mazlumların yanında kararlılıkla durmaktır."

Süleyman Demirel Üniversitesince İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Filistin'de yaşanan...

Süleyman Demirel Üniversitesince İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" adlı program gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesince İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Filistin'de yaşanan...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Restorasyon Sırasında Bina Çöktü: 2 Ölü, 10 Yaralı
2
ODTÜ'de 'Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında' Filistin Sergisi Açıldı
3
Macron: Hamas'ın Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Barış İçin Belirleyici Fırsat'
4
YÖK Başkanı Özvar'dan SDÜ'deki 'Gazze Köprüsü'ne Kutlama
5
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
6
Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi
7
Boko Haram'ın Gwoza Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı